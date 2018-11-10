الأرصاد الجوية: طقس غير مستقر وأمطار رعدية متوسطة الى غزيرة خلال الساعات المقبلة

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كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:59 10/11/2018 حدث بتاريخ: 15:59 10/11/2018

توقع مراقب التنبؤات الجوية بادارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يكون الطقس خلال الساعات المقبلة غير مستقر مع فرصة لامطار رعدية متوسطة الى غزيرة.

وأوضح القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن آخر التحديثات تشير الى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة إذ من المتوقع ان تتكون سحب رعدية تصاحبها كميات امطار متفاوتة في الكميات بين المتوسطة والغزيرة تكون شديدة الغزارة على بعض المناطق.

وأشار إلى أن فرص الامطار تستمر الى نهار يوم غد الأحد وتكون على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة لافتا إلى أن الأجواء ستستقر تدريجيا بعد منتصف نهار الغد.