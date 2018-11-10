الرئيس المبارك: تحقيقات عاجلة لمحاسبة المسؤولين والشركات وآلية لدعم المتضررين

المبارك مترئسا الاجتماع الاستثنائي اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:57 10/11/2018 حدث بتاريخ: 15:57 10/11/2018

استمع مجلس الوزراء للتقارير التي قدمها الوزراء عن استعدادات وجهود مواجهه الظروف الاستثنائية، وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، وأكد على ضرورة اجراء تحقيقات عاجلة لبيان أوجه الخلل ومحاسبة المسؤولين أو الشركات.

وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها الجهات المعنية في مواجهة هذا الحدث غير المسبوق مشيدا بالمتطوعين الشباب الذين حرصوا على معاونة الفرق العاملة ومساعدة المواطنين بما يمثله ذلك من نموذج رائع للمسؤولية الوطنية التي عرف بها اهل الكويت في مواجهة الأزمات.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى حجم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين، بما يستوجب معه تدارس آلية مناسبة للمساهمة في دعم المتضررين من أجل تخفيف معاناتهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بان مجلس الوزراء سوف يكون في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من هذا الظرف الاستثنائي.