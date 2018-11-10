الرئيس المبارك: اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء للاطلاع على التقارير وآليه دعم المتضررين

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:04 10/11/2018 حدث بتاريخ: 11:04 10/11/2018

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء دعا لاجتماع استثنائي للمجلس اليوم السبت للاطلاع على التقارير المتعلقة بالأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد والآثار المترتبة عليها مؤكدا متابعة المجلس بكل اهتمام لتلك الآثار ومباشرته الاجراءات والتدابير اللازمة التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية المعنية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الصالح في تصريح صحفي أن الاجتماع سيبحث آلية لدعم المتضررين في حوادث الامطار الأخيرة وسبل تخفيف معاناتهم مؤكدا على محاسبة المقصرين سواء كانوا من المسؤولين في الحكومة أو من الشركات المتعاقد معها.

وبين أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر ومستمر الاجراءات الحكومية لمواجهة الحالة الجوية التى تتعرض لها البلاد.