الشؤون: فتح صالات تنمية المجتمع لايواء المتضررين من موجة الامطار

وزارة الشؤون الاجتماعية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:23 09/11/2018 حدث بتاريخ: 20:23 09/11/2018

اعلنت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التنمية وادارة تنمية المجتمع قررت في بادرة تأتي في اطار الجهود الحكومية لمواجهة سوء الاحوال الجوية فتح صالات تنمية المجتمع تابعة للوزارة في مراكز تنمية المجتمع لإيواء المتضررين من العالقين في الشوارع جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تمر بها الكويت.‬

واوضحت الهاجري ان وزارة الشؤون اتخذت هذا القرار بهدف المساندة والمساهمة في حماية الموطنين والمقيمين من اي مخاطر قد تلحق بهم جراء هطول الامطار بغزارة وسوء الاحوال الجوية حيث سيساهم فتح الصالات في ايواء المتضررين او العالقين بسياراتهم في اماكن تجمع المياه مشيرة الى ان مسؤولي الصالات يباشرون ية فتحها لإيواء المتضررين وذلك لحين استقرار الحالة الجوية

وذكرت الهاجري ان الصالات التي س تم فتحها هي

صاله جمعيه سعد العبدالله

احمد صباح الاحمد

صاله جمعيه النسيم

صاله جمعيه جليب الشيوخ

صاله جمعيه العارضيه

الفردوس للرجال

صاله جمعيه العمريه

صاله جمعيه الفروانيه

صاله الحربش

صاله جمعيه خيطان

صاله الجيعان

صاله قبازرد

صاله السالميه

صاله جمعيه صباح السالم

صاله جمعيه جابر العلي

صاله جمعيه الصباحيه

صاله جمعيه الرقه

صاله بدر المحمد

6صاله القرين

صاله ناصر المحمد

صاله الشلاحي

صالة صباح الجابر

صاله الشهيد فهد الاحمد

صاله فهد الاحمد

صالة عبدالله المبارك- الجهراء

صالة جمعية مشرف