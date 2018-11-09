الشؤون: فتح صالات تنمية المجتمع لايواء المتضررين من موجة الامطار
اعلنت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التنمية وادارة تنمية المجتمع قررت في بادرة تأتي في اطار الجهود الحكومية لمواجهة سوء الاحوال الجوية فتح صالات تنمية المجتمع تابعة للوزارة في مراكز تنمية المجتمع لإيواء المتضررين من العالقين في الشوارع جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تمر بها الكويت.
واوضحت الهاجري ان وزارة الشؤون اتخذت هذا القرار بهدف المساندة والمساهمة في حماية الموطنين والمقيمين من اي مخاطر قد تلحق بهم جراء هطول الامطار بغزارة وسوء الاحوال الجوية حيث سيساهم فتح الصالات في ايواء المتضررين او العالقين بسياراتهم في اماكن تجمع المياه مشيرة الى ان مسؤولي الصالات يباشرون ية فتحها لإيواء المتضررين وذلك لحين استقرار الحالة الجوية
وذكرت الهاجري ان الصالات التي س تم فتحها هي
صاله جمعيه سعد العبدالله
احمد صباح الاحمد
صاله جمعيه النسيم
صاله جمعيه جليب الشيوخ
صاله جمعيه العارضيه
الفردوس للرجال
صاله جمعيه العمريه
صاله جمعيه الفروانيه
صاله الحربش
صاله جمعيه خيطان
صاله الجيعان
صاله قبازرد
صاله السالميه
صاله جمعيه صباح السالم
صاله جمعيه جابر العلي
صاله جمعيه الصباحيه
صاله جمعيه الرقه
صاله بدر المحمد
6صاله القرين
صاله ناصر المحمد
صاله الشلاحي
صالة صباح الجابر
صاله الشهيد فهد الاحمد
صاله فهد الاحمد
صالة عبدالله المبارك- الجهراء
صالة جمعية مشرف