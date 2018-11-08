السكنية: 6940 متقدما لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:36 08/11/2018 حدث بتاريخ: 14:58 08/11/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ 99490 طلبا إسكانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة إبراهيم الناشي في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة تحت عنوان (آخر المستجدات الاسكانية) أن عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 655 متقدما.

وأضاف الناشي أن عدد المشمولين بأولوية الإعاقة من إجمالي الطلبات الإسكانية حتى نهاية أكتوبر بلغ 2739 طلبا في حين بلغ عدد المتقدمين للتخصيص بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية بلغ 6940 متقدما حتى نهاية 2016.

وأوضح أن عدد المعاملات الإسكانية المنجزة عبر إدارة خدمة المواطن بلغ 29530 معاملة خلال أكتوبر الماضي.

وأفاد بأن نسبة الإنجاز الفعلية في العقد الأول لمشروع مدينة المطلاع (عقد الطرق الرئيسية) بلغت 39.16 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 31.65 في المئة.

وذكر أن نسبة الانجاز الفعلية في العقد الثاني الخاص بالبنى التحتية ل18519 قسيمة بلغت 20.54 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 43.16 في المئة.

وفيما يتعلق بنسبة الانجاز الفعلية في العقد الثالث الخاص بالبنى التحتية ل 4770 قسيمة في الضاحيتين (إن 2 وإن 3) بمشروع مدينة المطلاع قال الناشي إنها بلغت 29ر5 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية 83ر8 في المئة.

وأضاف أن نسبة الإنجاز الفعلي في العقد الرابع الخاص بالبنى التحتية ل4999 قسيمة في الضاحيتين (إن 1 وإن 4) بلغت 73ر8 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية ناهزت ال48ر8 في المئة.

وعن مدينة (جابر الأحمد) بين الناشي أنه فيما يخص تنفيذ 520 شقة سكنية فقد بلغت نسبة الإنجاز 16ر66 في المئة في حين بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 37ر59 في المئة.

وفيما يتعلق بمشروع مدينة (جنوب عبدالله المبارك) قال إن عقد البنى التحتية وتحديد القسائم ل3260 قسيمة وقع في أبريل الماضي بمدة تعاقدية للتنفيذ 24 شهرا على أن يتم استلام المشروع في أبريل 2020 مبينا أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت في نهاية أكتوبر الماضي 90ر6 في المئة في حين بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 79ر6 في المئة.

وعن مشروع (غرب عبدالله المبارك) أوضح أنها تشتمل 97 مبنى مضيفا أن نسبة الإنجاز الفعلية في الأعمال الكهربائية (محطة تحويل رئيسية) بلغت 87 في المئة في حين بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 55ر86 في المئة.

وبين الناشي أن نسبة الإنجاز الفعلية في تنفيذ وصيانة 6 محطات تحويل جهد بلغت 36ر72 في المئة في (غرب عبدالله المبارك) وبلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 99ر64 في المئة.

وحول مشروع (شرق تيماء) قال الناشي إن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 46ر3 في المئة في حين بلغت نسبة الانجاز الكلية التعاقدية أقل من 1 في المئة.