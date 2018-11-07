"المحاسبة": دعوة مجلس الوزراء لحضور اجتماع خطوة في الاتجاه الصحيح ونرحب بها

رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالانابة عادل الصرعاوي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:20 07/11/2018 حدث بتاريخ: 17:22 07/11/2018

رحب رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالانابة عادل الصرعاوي اليوم الاربعاء بدعوة مجلس الوزراء لحضور اجتماع المجلس لمناقشة التقرير السنوي للسنة المالية 2017/2018 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات.

وقال الصرعاوي في تصريح صحفي ان دعوة مجلس الوزراء للاجتماع خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل تقارير الديوان وبحث السبل الكفيلة لرفع كفاءة أداء مختلف الجهات الحكومية.

واضاف ان الاجتماع سيستعرض ما تضمنه التقرير السنوي من مؤشرات مالية ومستجدات القضايا والظواهر والموضوعات ذات الأهمية العالية والتي تتطلب الالتفات إليها لما تمثله من تحديات للميزانية العامة للدولة وتعزيز الاستدامة المالية بها.

واوضح ان هذه الموضوعات محل اهتمام مشترك من كل الجهات المعنية بالدولة مؤكدا ان ديوان المحاسبة يعكف حاليا علي وضع الآلية المناسبة التي يمكن من خلالها استعراض مكونات تقرير الديوان بطريقة مناسبة تعكس حجم الجهد المبذول في إعداده.

واكد اهمية التعاون المثمر مع بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان ليكون جاهزا للعرض على مجلس الوزراء خلال الجلسة المقررة مشيرا الى ان هذا التوجه جاء متمما لما اعتاد عليه ديوان المحاسبة من حضور جلسات مجلس الامة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة تقاريره وايضاح مدى تفاعل الجهات المشمولة برقابته.

وقال ان اهتمام كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يرد بتقارير الديوان من ملاحظات جاء متوافقا مع ما ورد بالنطق السامي وخطاب صاحب السمو امير البلاد في افتتاح جلسة دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة وما تضمنه من مباركة ودعم لخطوات الاصلاح وحماية الأموال العامة.