الرئيس المبارك يشمل برعايته وحضوره ملتقى التعاون المصري الكويتي

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أثناء حضوره حفل افتتاح ملتقى التعاون المصري الكويتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:07 07/11/2018 حدث بتاريخ: 14:07 07/11/2018

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم في فندق شيراتون الكويت اليوم حفل افتتاح ملتقى التعاون المصري الكويتي تحت عنوان (شركاء أشقاء).

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من رجال الاعمال في البلدين الشقيقين.

وألقى رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر ورئيس الجانب المصري لمجلس التعاون المصري الكويتي معتز الألفي كلمتين في هذه المناسبة.