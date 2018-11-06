الدفاع: احالة الشق الجنائي لوفاة الطلبة الضباط الى النيابة والإداري الى القضاء العسكري

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:24 06/11/2018 حدث بتاريخ: 14:24 06/11/2018

تعلن مديرية التوجيه والمعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي ، عن إنتهاء أعمال اللجنة المشتركة والمكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية ، ورفعها لتقريرها النهائي فيما يخص الحوادث التي وقعت في أغسطس 2018 وما خلصت إليه من نتائج لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، على أن تستكمل باقي التحقيقات للحوادث السابقه وذلك تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين الجميع وحفظا للأنفس والحقوق.

هذا وقد أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قراره بتحويل ما خلصت إليه لجنة التحقيق المشتركة من نتائج:

يحال الشق الجنائي للنيابة العامة و يحال الشق الاداري الى القضاء العسكرى، وذلك لإستكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة ، وقد تم احالة الى النائب العام كل من:

1. مساعد امر كتيبة الطلبة الضباط

2. امر سرية الطلبة

3. امر الفصيل الرابع للطلبة الضباط

4. مسؤول المدربين جناح الاسلحه

5. عدد 2 ضباط صف مدربين اسلحه

وقد أعرب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن عميق شكره وإمتنانه للجهود الحثيثة والتعاون اللامحدود ، لما قامت به كل من وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة العدل ، وذلك من خلال مشاركتهم في أعمال لجنة التحقيق ، والتي أسهمت بدورها في إستيضاح كافة الجوانب الفنية والقانونية ، والإستماع لجميع الإفادات والإستيضاحات حول هذه الحادثة .واكده على ثقته في المؤسسة العسكرية ومنتميها من ضباط و وضباط صف

كما عبر معاليه عن شكره لوسائل الإعلام المختلفة ، والتي كانت على قدرٍ عالي من المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه الحوادث.