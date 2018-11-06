الأرصاد الجوية: فرص سقوط أمطار خفيفة متفرقة تزيد تدريجيا وتكون رعدية احيانا

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كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:12 06/11/2018 حدث بتاريخ: 14:12 06/11/2018

قالت إدارة الارصاد الجوية الكويتية ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي من جهة الجنوب الغربي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا تؤدي الى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص سقوط أمطار خفيفة متفرقة تزيد تدريجيا وتكون رعدية احيانا على بعض المناطق خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية بإدارة الارصاد الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني ضرار العلي ان حالة الطقس اليوم الثلاثاء ستكون غائم جزئيا مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا خاصة على المناطق الجنوبية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 08 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى تبلغ ما بين 28 و 30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يبلغ ارتفاعه ما بين 1الى 4 أقدام.

وبين ان الطقس مساء اليوم سيكون غائم جزئيا الى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية خاصة على المناطق الجنوبية

وفرصة ضباب خفيف على بعض المناطق والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة سرعتها ما بين 06 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 18 و 20 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه مابين 1 الى 3 أقدام.

وأوضح أن الطقس نهار الاربعاء سيكون غائم جزئيا الى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة متفرقة وبخاصة جنوبا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة سرعتها ما بين 08 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 27 و 29 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج إرتفاعه مابين 1 الى 3 أقدام.

وذكر أن حالة الطقس ليلا ستكون غائم جزئيا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون رعدية احيانا خاصة جنوبا والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 06 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 18 و 20 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه مابين 1 الى 3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار الخميس سيكون غائم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ورعدية واحيانا الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات سرعتها ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 26 و 28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا وإرتفاعه ما بين 2 الى 6 أقدام.

وذكر ان حالة الطقس مساء يوم الخميس غائم جزئيا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط سرعتها على فترات مابين 15 و 45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 19 و 21 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ويبلغ ارتفاعه ما بين 2 إلى 6 أقدام.

ودعت ادارة الارصاد الكويتية الاخوه المواطنين والمقيمين الى عدم الالتفات إلى الاشاعات التي يطلقها البعض في شبكات التواصل الاجتماعية وغيرها مؤكدة ان إدارة الارصاد الجوية هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تصدر النشرات والتقارير والتحذيرات الخاصة بالطقس.