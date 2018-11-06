النائب العدساني: نثمن قرار الاستغناء عن رئيس الطرق كون ما جرى لا يمكن السكوت عنه

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:09 06/11/2018 حدث بتاريخ: 14:09 06/11/2018

قال النائب رياض العدساني أثمن الإستجابة للمطالبات النابية "الاستغناء" عن رئيس هيئة الطرق كون ما جرى أمرا لا يمكن السكوت عنه

واضاف أن الاخفاقات الحكومية وخسائر لمتلكات المواطنين، وشلت الحركة المرورية وتعطل الجهات الحكومية وتعطيل المدارس مؤكدا أن تشكيل لجنة تحقيق غير كافٍ وذلك مما أدى إلى أسباب تجمع الأمطار بمختلف مناطق الكويت.

وقال العدساني في تصريح صحافي إن الوزير سيتحمل المسؤولية السياسية في حال عدم محاسبة المتجاوزين والمتسببين والاستمرار في التحقيق والمحاسبة وأيضا فتح ملفات عقود المقوالين وشركات الصيانة والتأكد من مدى تطبيق بنود العقود ولابد من تطبيق الجزاءات والغرامات عليهم في حال عدم الالتزام في العقود المبرمة مشددا أن رئيس هيئة الطرق يتحمل المسؤولية الكبرى ولابد من إقالته أو إستقالته وخاصة حينما أعلن سابقًا عن جاهزيتها لموسم الأمطار ولكن الوضع جاء عكس ذلك تماما

واكد العدساني أنه سيتابع الاجراءات الحكومية وما حصل من تعطيل للمرافق العامة وأتلفت العديد من الممتلاكات عامة وخاصة لذا المحاسبة لابد منها ومعالجة الخلل واجبة