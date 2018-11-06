الشؤون: ما يقارب خمسة عشر جمعية تعاونية تأثرت جراء هطول الامطار
قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان مايقارب خمسة عشرة جمعية تعاونية تأثرت ولحقت بها اضرار مانوعة جراء هطول الانطار الغزيرة على البلاد ليلة امس وفجر اليوم الثلاثاء
واوضح شعيب في تصريح صحفي ان قطاع التعاون في وزارة الشؤون ومنذ تلقيه المعلومات الارلية عن تاثر بعض الجمعيات بسوء الاحوال الجرية ينسق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات الامنية ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء للاطلاع على اخر تطورات الاوضاع في تلك الجمعيات.
وكشف شعيب عن اجتماع مرتقب سوف يلتقي خلاله ممثلي الجمعيات التعاونية المتضررة من هطول الامطار وبحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للوقوف على حجم الاضرار التي لحقت بها وتقديرات الخسائر وبحث سبل علاج هذه الاضرار وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الجمعيات التعاونية المتضررة.