الشؤون: ما يقارب خمسة عشر جمعية تعاونية تأثرت جراء هطول الامطار

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:14 06/11/2018 حدث بتاريخ: 12:14 06/11/2018

قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان مايقارب خمسة عشرة جمعية تعاونية تأثرت ولحقت بها اضرار مانوعة جراء هطول الانطار الغزيرة على البلاد ليلة امس وفجر اليوم الثلاثاء

واوضح شعيب في تصريح صحفي ان قطاع التعاون في وزارة الشؤون ومنذ تلقيه المعلومات الارلية عن تاثر بعض الجمعيات بسوء الاحوال الجرية ينسق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات الامنية ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء للاطلاع على اخر تطورات الاوضاع في تلك الجمعيات.

وكشف شعيب عن اجتماع مرتقب سوف يلتقي خلاله ممثلي الجمعيات التعاونية المتضررة من هطول الامطار وبحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للوقوف على حجم الاضرار التي لحقت بها وتقديرات الخسائر وبحث سبل علاج هذه الاضرار وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الجمعيات التعاونية المتضررة.