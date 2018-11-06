الصحة: لا اصابات ولا وفيات نتيجة الأمطار التي تشهدها البلاد

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:07 06/11/2018 حدث بتاريخ: 12:27 06/11/2018

أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء عدم حصول أي إصابات أو حالات وفاة نتيجة الأحوال الجوية وهطول الأمطار التي شهدتها البلاد.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ادارة الطوارئ الطبية اتخذت كافة الإستعدادات بشأن التعامل مع حالة الطقس التي تشهدها البلاد.

وأكد الجلاهمة ان ادارة الطوارئ الطبية على تواصل دائم مع جهات الطوارئ الأخرى متمثلة بالإدارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية و خبراء الأرصاد الجوية لمتابعة مستجدات حالة الطقس في البلاد.

وأوضح أنه تم استقبال 205 حالة طارئة منهم 157 حالة ربو وقلب وتم التعامل معهم والإطمئنان عليهم وعلى صحتهم مشيرا إلى ان اكثر الحالات المرضية "منزلية".

وأكد أنه تم توفير 74 مركز اسعاف وتم ابلاغهم بأن يكونوا على اعلى حالة استعداد قصوى لأي بلاغ يرد اليهم مبينا أن سبب التأخير لبعض سيارات الإسعاف هو نتيجة سوء الاحوال الجوية.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل ساهم بتقليل نسبة الإزدحام والحوادث في الطرق.