مجلس الوزراء: دعوة ديوان المحاسبة لحضور الاجتماع القادم لمناقشة ملاحظاته وتوصياته

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:53 05/11/2018 حدث بتاريخ: 17:53 05/11/2018

‏تدارس ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ مضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وقد عبر المجلس عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة التي تعكس اهتمام سموه وحرصه على تكريس الأمن.

و‏استعرض ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ مضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث والتي عاهد فيها صاحب السمو على الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتفعيل التعاون مع السلطة التشريعية، والسعي لدفع عجلة العمل الحكومي وتطوره.

‏وأطلع ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ على تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2018/2017، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة إلى دعم جهود تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وبناءاً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد قرر إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي.

‏كما قرر المجلس وبسابقة جديدة دعوة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة لحضور اجتماع مجلس الوزراء القادم لمناقشة تقرير الديوان للوقوف على تفاصيل الملاحظات والتوصيات التي انتهى إليها التقرير، وبحث السبل الكفيلة برفع كفاءة العمل المالي لدى الجهات الحكومية وتلافي ملاحظات الديوان.

‏وقدم وزير التجارة والصناعة عرضاً شرح فيه التحسن الذي تضمنه تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك نتيجة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال، وقد أشاد ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ بهذه النتائج الطيبة وحث المسئولين في الجهات الحكومية على تكثيف الجهود.

‏استمع ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ إلى شرح قدمته وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بشأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2019/2018 النصف الأول، والذي تناول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية والموقف التنفيذي لها، وكشف التحديات التي تواجه المشاريع ،‏ونسب إنجازها وفق البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 " كويت جديدة " وقرر المجلس تكليف الوزيرة بإحالته إلى مجلس الأمة.