الوزيرة بوشهري: تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة على "السكنية" بنسبة 41 بالمئة

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:48 05/11/2018 حدث بتاريخ: 15:48 05/11/2018

قالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري اليوم الاثنين إن ملاحظات ديوان المحاسبة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية تراجعت بنسبة 41 بالمئة ولم تسجل أي مخالفة مالية.

وأضافت بو شهري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نتائج فحص ديوان المحاسبة لأعمال (السكنية) سجلت انخفاضا في عدد الملاحظات المرصودة عن السنة المالية (2017-2018).

وأوضحت أن عدد الملاحظات العامة تراجعت عن السنة المالية (2016-2017) من 58 ملاحظة إلى 34 في السنة المالية (2017-2018) أي بنسبة 41 بالمئة.

وبينت أن عدد الملاحظات التفصيلية تراجع من 111 ملاحظة إلى 50 ملاحظة أي بنسبة 55 بالمئة لافتة الى أن الديوان لم يرصد أي مخالفة مالية عن السنة المالية 2017-2018).

وأشادت بوشهري بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعزيز النزاهة والشفافية في أعمالها مما نتج عنه تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة لأكثر من 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وشددت على تواصل المؤسسة لعملها من أجل لإيجاد حلول دائمة للملاحظات المتبقية لاسيما المتكررة منها مؤكدة أن ملاحظات ديوان المحاسبة تمثل واحدة من الأدوات الرقابية الفاعلة لتحسين أداء المؤسسة بما يسهم في الحفاظ على المال العام.

كما أشادت بالتعاون البناء ما بين الديوان و الرعاية السكنية وما تحقق من انجاز في تخفيض عدد الملاحظات الإدارية وعدم رصد أي مخالفات مالية.