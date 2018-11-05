الرئيس المبارك: ضرورة قيام الاعلام الخليجي في توطيد العلاقات ودعم استقرار المنطقة

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:44 05/11/2018 حدث بتاريخ: 15:44 05/11/2018

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري في قصر السيف اليوم كلا من رئيس اتحاد الصحافة الخليجية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد حمد المالك والوكيل المساعد لشؤون الإعلام الخارجي فيصل المتلقم ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية فاطمة حسين العيسى ونائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب عدنان خليفة الراشد والوفود الإعلامية المشاركة في الملتقى الثاني للصحفيات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد اعماله بدولة الكويت.

وقد أشاد سموه بالجهود التي يقوم بها الاعلام الخليجي بمختلف وسائله في دعم عمليات التنمية الشاملة وحرصه على اظهار الإنجازات الكبيرة التي تشهدها دول المجلس في كافة المجالات مشددا على ضرورة الاضطلاع بدوره المنشود في توطيد العلاقات الأخوية المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأشار سموه إلى ضرورة وعي شعوب المنطقة بالتحديات الأمنية والاقتصادية الإقليمية والأخطار التي تحدق بدول المنطقة منوها إلى ضرورة مشاركة إعلامية فعالة في تقريب وجهات النظر وتعزيز روابط الأخوة وتجنب كل ما من شأنه شق الصف الخليجي.

وأكد سموه قدرة وسائل الإعلام الخليجية في مختلف مستوياتها في نقل الصورة المشرقة عن دول مجلس التعاون لما تتمتع به من مصداقية ورصانة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام الجديدة والتدفق الكبير للمعلومات من مختلف بقاع العالم الذي يحتم علينا مسؤولية الاستفادة منها وتجنب شرورها.

كما أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتجربة الصحفية النسائية الخليجية مؤكدا بأنها تمثل تجربة ناضجة بكل المقاييس وأن المرأة الخليجية استطاعت أن تثبت مكانتها في العمل الاعلامي المكتبي والميداني.