الكهرباء: فرق طوارىء على مدار الساعة استعدادا لموسم الامطار

وزارة الكهرباء والماء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:36 05/11/2018 حدث بتاريخ: 15:49 05/11/2018

اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري اليوم الاثنين استعداد الوزارة لموسم الشتاء والامطار من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة تحسبا لأي عطل فني.

وقال بوشهري في تصريح صحفي خلال الندوة التي نظمها فريق (كفاءات) التابع للوزارة تحت عنوان (دور محطات التحويل في نقل الطاقة الكهربائية) ان دور محطات التحويل الرئيسية في نقل الطاقة الكهربائية له اهمية كبرى في ايصال التيار لدى المستهلكين سواء في السكن الخاص او الشركات والقطاعات الحيوية في البلاد.

واضاف ان هذه الندوات تعقد بشكل دوري ويقوم بإعدادها العاملون بالوزارة وفريق (كفاءات) المنبثق من وزارة الكهرباء والماء ويضم جميع قطاعات الوزارة.

واوضح ان الوزارة تقدم كافة الدعم للطاقات الشبابية والابداعية وعموم موظفي الوزارة وتتبني افكارهم التي تساهم في تحسين بيئة العمل.

من جانبه قال مدير ادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية المهندس مطلق العتيبي ان العنصر الوطني في جميع قطاعات الوزارة وصل الى مستوى عالي في التمكن من المهام المناطة للوصول الى مرحلة الاستغناء عن عمال (المقاول) في بعض الاعمال الخفيفة او المتوسطة.

واوضح العتيبي ان اداء الكفاءات الكويتية بالوزارة يتطور بفضل التدريب المتواصل والدورات التأهيلية التي تتصف بالطابع الفني والهندسي مشيرا الى ان كفاءة شبكات نقل الكهرباء في البلاد تتجاوز مانسبته 90 بالمئة.