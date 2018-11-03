بنك الكويت الوطني: مصر يحقق نحو 25 مليون دينار أرباحا صافية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر السيد/ عصام الصقر

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:36 03/11/2018 حدث بتاريخ: 12:37 03/11/2018

الصقر: استمرار نمو أرباح البنك ترفع نسبة مساهمته في إجمالي أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني.

قوة الأرباح تأتي من كونها تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يعكس استقرار

الوضع الاقتصادي في مصر.

حسن: البنك يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية.

الموجودات نمت 21.76 % إلى 71.84 مليار جنيه، وودائع العملاء قفزت 27.03% إلى 51.90 مليار جنيه والقروض والتسهيلات إرتفعت 15.13 % إلى 39.04 مليار جنيه.

محفظة البنك الائتمانية تضم تنوعاً كبيراً في قطاع الشركات وهو ما يمثل انعكاساً لقوة الاقتصاد المصري.

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 1.46 مليار جنيه مصري (بما يعادل نحو 25 مليون دينار كويتي) حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018، مقارنة مع 1.16 مليار جنيه (بما يعادل نحو 20.2 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 26.18 %.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 21.76 % لتبلغ 71.84 مليار جنيه مصري كما في نهاية سبتمبر 2018، وذلك بالمقارنة مع 59.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2017. كما إرتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 27.03 % لتبلغ 51.90 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 40.85 مليار جنيه في نهاية عام 2017. فيما إرتفع صافى قروض وتسهيلات العملاء مع نهاية سبتمبر 2018 بواقع 15.13 % لتبلغ 39.04 مليار جنيه مصري

مقارنة مع 33.91 مليار جنيه في نهاية عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر

السيد عصام جاسم الصقر، أن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد إستمرارية نجاحه فى تعزيز موقعه في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من كونها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتطوره بشكل ملحوظ، مبيناً أن هذا الاستقرار وهذا النمو الإقتصادى يخلق فرصاً إستثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر "الوطني – مصر" من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك فى مصر ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة مجموعة بنك الكويت الوطني بالسوق المصرية ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع فى هذا السوق والتواجد فيه بشكل أكبر ليشغل مكانة أكثر تقدماً بين بنوك القطاع المصرفي المصري.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر الدكتور ياسر حسن أن البنك مستمر كما أظهرت

نتائج الربع الثالث من هذا العام فى مواصلة أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته.

المالية، وذلك نتيجة لما يتبناه البنك من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية الراقية.

التى تلبى إحتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وقوة جهازه الإدارى والسياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني.

وذكر أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل إنعكاساً لتنوع الإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب أخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة - الأفراد خلال الفترة القادمة وأنه قد خطى فى سبيل ذلك خطوات جيدة بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتى تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.

وأضاف أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 48 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية فى مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر.

بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات.

التقليدية، كما يمتلك البنك شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى التى تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة " وطني أون لاين " التى تتيح لعملاء البنك التمتع خدمات مصرفية آمنة فى أى مكان وزمان.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 153 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.