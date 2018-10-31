الامتياز الاستثمارية: تقديم طلب للنيابة بالحجز على أموال مدراء وأعضاء مجلس ادارة سابقين

شركة الامتياز الاستثمارية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:40 31/10/2018 حدث بتاريخ: 16:40 31/10/2018

اعلنت شركة الامتياز الاستثمارية عن تقدمها بطلب الى النيابة العامة لترقيع حجز تحفظي على أموال عدد من الأفراد من ضمنهم مدراء تنفيذيين سابقين وأعضاء من مجلس ادارة الشركة الأسبق.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع بورصة الكويت ان تلك الخطوة بناء على شكوى منظورة امام النيابة ومذلم استنادا الى حكم صادر في حقهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لاستيلائهم على أموال الشركة وتزوير في محررات رسمية، بالاضافة الى احالة الدعوى المدنية للامتياز الى الدائرة المدنية المختصة.