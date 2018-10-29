وزير الخارجية: نشيد بجهود السفير الايراني خلال فترة عمله في الكويت وتعزيز العلاقات الثنائية

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية علي عنايتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:06 29/10/2018 حدث بتاريخ: 15:07 29/10/2018

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الاثنين سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية الصديقة علي عنايتي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.