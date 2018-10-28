الرئيس المبارك لقيادي الدولة: لن اسمح بوجود فساد في الجهات الحكومية وسأحملكم المسؤولية

سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال مداخلته امام الملتقى الحكومي الأول تحت عنوان "تعزيز النزاهة"

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:59 28/10/2018 حدث بتاريخ: 19:59 28/10/2018

شدد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد على انه "لن يسمح بأن يكون هناك فسادا في الجهات الحكومية وانه سوف يحمل قياديي تلك الجهات المسؤولية في حال وجود فساد".

جاء ذلك في مداخلة لسمو الشيخ جابر المبارك في الملتقى الحكومي الأول تحت عنوان (تعزيز النزاهة) الذي أقيم اليوم في قصر السيف تحت رعايته وبحضور الوزراء وقياديي الجهات الحكومية.

وخاطب سمو الشيخ جابر المبارك القياديين المتواجدين في الملتقى قائلا "أنا لن أسمح بأن يكون هناك فساد في أجهزتنا وسأحملكم المسؤولية وأرجو منكم ان تعينوني في هذه المسألة".

وأضاف "اخواني القياديين أنتم جنودنا المجهولين الذين يعملون في أجهزتنا وأنتم أكثر منا دراية بمواطن الفساد وكيفية القضاء عليه".

وتابع "سوف أكون العون لكم في مكافحة الفساد وسوف أكون أيضا ضدكم إذا لم أجد أية خطوات ايجابية ضد الفساد".

وتساءل سمو الشيخ جابر المبارك بعد القوانين التي تم إقرارها لمكافحة الفساد "هل لا يزال الفساد موجودا؟" مضيفا "نعم الفساد موجود وله طرقه وآلياته".

وتابع "أنا أوجه حديثي هنا لأبنائي القياديين المتواجدين في هذه القاعة أنا احملكم المسؤولية وأرجو ان تقوموا بتنظيف أجهزتكم هناك آفات في هذه الوزارات يجب ان نقضي عليها وهي التي سببت لنا الكثير من هذه الأمور".

وذكر "وضعنا القوانين التي تحد من هذا الفساد ولكن ما زال الفساد موجود فيها.. نغلظ العقوبات لكن لا زال الفساد موجود.. اذن هناك اغراءات تغري الفاسد بألا يهتم بالعقوبات".

ووجه سمو رئيس الوزراء خطابه إلى القياديين قائلا "أرجو منكم يا أبنائي ان تعينونا في محاربة الفساد في اجهزتكم ومن لا يستطيع أو غير قادر بعد أن أدى واجبه فأرجو ان يطلب ان يعفي نفسه".

وأضاف "أنا لن اسمح بأن يكون هناك فساد في أجهزتنا.. ونحن نسير على غير الطريق الذي من المفترض أن نسير عليه.. وأنا سأركز على أبنائي المتواجدين في هذه القاعة وأحملهم المسؤولية وأرجو ان يعينوني في هذه المسألة".

وتابع "اخواني الوزراء لهم مسؤولياتهم كما أطلب منهم أن يضعوا في مكاتبهم أجهزة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش في هذا العمل".

وأعرب عن أمله بأن يرى في الملتقيات الحكومية المقبلة خطوات كبيرة على هذا النحو متمنيا من القياديين بأن يكونون قدوة لغيرهم.

وتقدم بجزيل الشكر والامتنان للوزراء والمستشار النمش على ما قدموه من شرح مفصل لأبرز الخطوات التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد إضافة إلى القياديين على حضورهم.

ودعا الباري عز وجل ان يوفق الجميع لكل خير ومصلحة وخدمة الكويت وتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.