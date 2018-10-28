الديوان الأميري: ما ذكره عبيد الوسمي عن مجمعي محاكم حولي والجهراء يفتقر للمصداقية والموضوعية

الديوان الأميري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:39 28/10/2018 حدث بتاريخ: 15:39 28/10/2018

صرح مصدر مسؤول في الديوان الاميري أن المعلومات التي ذكرها الدكتور عبيد الوسمي في احدى الندوات السابقة عن مشروعي (مجمع محاكم حولي) و(مجمع محاكم الجهراء - الفروانية) واللذان يقعان ضمن مشاريع الديوان الاميري هي معلومات غير دقيقة وتفتقر للمصداقية والموضوعية.

واضاف المصدر بأن تشابه خصائص ووظائف المشروعين لا يعني مطلقا تطابق المواصفات الفنية والانشائية لهما.

وهنا أوجه المقارنه بين مواصفات المشروعين والتي تنافي تماما مع ما طرح من معلومات وفق الجدول المرفق.

واذ يعرب المصدر المسؤول عن خالص تقديره وثقته بحسن نوايا الدكتور عبيد الوسمي إلا أنه قد جانبه الصواب وغابت عنه الحقيقة بهذا الموضوع.

داعيا الجميع الى أهمية تحري الدقة لأي معلومات قد تنسب للديوان الاميري.

مقارنة موجزة لمشروعي (مجمع محاكم حولي) و(مجمع محاكم الجهراءـ الفروانية):

- مساحة البناء الاجمالية للمشروع

مجمع محاكم حولي: 146.000م

مجمع محاكم الجهراء والفروانية: 200.000م

- مساحة البناء الإجمالية للمحكمة والمكاتب

مجمع محاكم حولي: 68.000م

مجمع محاكم الجهراء والفروانية: 95.000م

- مساحة القسيمة

مجمع محاكم حولي: 9.000م

مجمع محاكم الجهراء والفروانية: 15.000م

- عدد قاعات المحاكم

مجمع محاكم حولي: 52 قاعة

مجمع محاكم الجهراء والفروانية: 80 قاعة

- عدد مواقف السيارت الإجمالي

مجمع محاكم حولي: 1200 موقف

مجمع محاكم الجهراء والفروانية: 2914 موقفا

- مساحة البناء الإجمالية لمواقف سيارات

مجمع محاكم حولي: 78.000م

مجمع محاكم الجهراء والفروانية: 105.000م

- عدد مواقف السيارات الأوتوماتيكية(Robotic)

مجمع محاكم حولي : لا يوجد

مجمع محاكم الجهراء والفروانية: 2314 موقفا

- عدد الموظفين (بحسب البرنامج المعتمد من الجهة المستفيدة)

مجمع محاكم حولي: 1300 موظف

مجمع محاكم الجهراء والفروانية: 2000 موظف.