الطيران المدني: 50 بالمئة من رحلات "الكويتية" من مبنى T4 ووصلنا الى المرحلة الخامسة من التشغيل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:43 28/10/2018 حدث بتاريخ: 13:43 28/10/2018

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد تدشين شركة الخطوط الجوية الكويتية انطلاق كافة رحلاتها المتوجهة إلى مطار هيثرو في لندن من مبنى الركاب (تي4).

وتوقع المدير العام للادارة العامة للطيران المدني الكويتية المهندس يوسف الفوزان في تصريح للصحفيين بعد تدشين أول رحلة إلى لندن من (تي4) بحضور السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت أن تستكمل (الكويتية) جميع رحلاتها التشغيلية المتبقية في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الفوزان أن هذا التشغيل المتصاعد للرحلات يأتي بحسب الخطط الموضوعة من قبل (الطيران المدني) للانتقال التدريجي من (تي1) إلى (تي4) لافتا أنه يتم خلال هذه الفترة تقييم عمليات التشغيل من فريق الاشراف المشكل من قبل الإدارة لتلافي أي تحديات تواجه القائمين على عملية التشغيل.

وذكر أن هناك فريقا مختصا لعرض ودرس جميع المتطلبات والخدمات المقدمة إلى المسافرين في مبنى (تي4) من ناحية المطعم والمقاهي والخدمات الأخرى التي يحتاجها الركاب موضحا أن الإدارة حاليا بصدد توقيع العقود مع المستثمرين لاستكمال هذه الخدمات.

وأعرب عن شكره وامتنانه للجهات الحكومية كافة التي دعمت وساندت نجاح عمليات التشغيل ل(الخطوط الجوية) في المبنى (تي4).

ومن جانبه قال رئيس لجنة التشغيل في (الطيران المدني) المهندس صالح الفداغي بتصريح مماثل انه بتدشين الرحلات اليوم إلى لندن استكملنا ما يفوق 50 في المئة من رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى (تي4).

واضاف الفداغي أن الادارة تعمل على تشغيل (تي4) على عدة مراحل واليوم "وصلنا للمرحلة الخامسة من التشغيل" مبينا أن هذه خطة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وهي تبدأ بتشغيل مرحلة ومن ثم يتم تقييمها والتأكد من عدم وجود سلبيات بها ليتم الانتقال الى المرحلة الأخرى بعدها.

وذكر أن المراحل المقبلة من التشغيل ستكون لدول شرق آسيا ومن ثم إلى أمريكا لافتا الى أن المرحلة الأولى كانت بتدشين الرحلات إلى دبي مرورا بدول الخليج العربي ومن ثم جميع الدول العربية والدول الأوروبية "حتى استكملنا اليوم الرحلات إلى لندن".

واشار الى أن الإدارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والخطوط الكويتية خصصت باصات مجدولة لنقل المسافرين من المطار الكويت الدولي إلى مبنى (تي4) خلال فترة التشغيل التدريجي.

وكانت (الكويتية) اسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) ومن ثم استحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها حاليا نحو 40 وجهة حول العالم.