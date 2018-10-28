الصحة: تمديد قرار اعفاء "البدون" من الرسوم الصحية

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:35 28/10/2018 حدث بتاريخ: 13:35 28/10/2018

أعلنت وزارة الصحة تمديد العمل بقرار اعفاء المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية من الرسوم الصحية ستة اشهر اضافية انطلاقا من اهتمامها الكبير بصحتهم وتقديرا منها لظروفهم الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح أصدر تعليماته للجهات المعنية بإعطاء مهلة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية لكي يتمكنوا خلالها من استخراج بطاقاتهم الأمنية مدتها ستة أشهر اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة انها قامت بمخاطبة كل المناطق الصحية لتنفيذ تلك التعليمات واعفاء المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية حتى نهاية ابريل 2019.

وكان وزير الصحة قرر مهلة مماثلة سابقة من يناير 2018 لغاية ابريل 2018 ثم تم تمديد المهلة ستة أشهر اخرى تنتهي نهاية اكتوبر الجاري.