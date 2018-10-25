الخطوط الكويتية: جميع رحلات لندن عبر مبنى T4 اعتبارا من الأحد المقبل

الخطوط الجوية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:40 25/10/2018 حدث بتاريخ: 17:41 25/10/2018

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات المغادرة إلى والقادمة من لندن (هيثرو) عبر مبنى الركاب (تي.4) اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس إنه على جميع الركاب المسافرين على الرحلات المذكورة والمستقبلين لها التوجه مباشرة إلى مبنى الركاب (تي.4).

وأضافت أن التشغيل اليومي للرحلات المغادرة إلى والقادمة من جميع دول الخليج العربي والدول العربية والدول الأوروبية مستمر حاليا من مبنى (تي.4).

وتأسست الخطوط الجوية الكويتية في العام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) ومن ثم استحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة في العام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم.