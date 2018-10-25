هواوي تشيد بمستوى التعاون مع المؤسسات الحكومية والاهلية بالكويت

نائب الرئيس للاعلام الدولي والاتصالات لدى شركة "هواوي" جو كيلي مع رئيس الوفد الاعلامي الكويتي سعد العلي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:10 25/10/2018 حدث بتاريخ: 13:10 25/10/2018

اشاد نائب الرئيس للاعلام الدولي والاتصالات لدى شركة (هواوي) الصينية جو كيلي اليوم الخميس بمستوى التعاون بين الشركة والمؤسسات الحكومية والاهلية في الكويت.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا اعلاميا كويتيا برئاسة نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) سعد العلي خلال زيارته لمقر شركة (هواوي) في مدينة (شنجن) الصينية المحطة الاخيرة من زيارة الوفد للصين.

وقال كيلي ان الكويت تولي المتطلبات التكنولوجيا لانشاء استراتيجية المدن الذكية اهتماما كبيرا خصوصا بعد زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للصين اخيرا وابرام عدة اتفاقيات بين البلدين.

واضاف ان للشركة عدة مشاريع في الكويت من بينها انشاء اكثر من 500 برج اتصال لشركات الاتصالات الثلاث في الكويت لدعم تقنية الجيل الخامس (5 جي) وهي تحت الاختبار الان وسيتم اطلاقها قريبا بحسب المعايير العالمية.

ويعتبر ال(5 جي) الجيل الجديد من تقنية نقل البيانات الرقمية والاتصالات والذي سيحل محل الجيل الرابع (4 جي) في المستقبل القريب إذ يقدم سرعات نقل رقمية على نطاق كبير جدا مع القدرة على الاتصال المستمر دون انقطاع أو انخفاض في السرعة أو الاتصال مهما كان عدد المتصلين على نفس الشبكة.

واشار الى ان عدد الموظفين في الادارة المالية لشركة هواوي يبلغ 10 الاف موظف كما يبلغ العدد الاجمالي لموظفي الشركة 180 الف موظف في 170 دولة بالعالم.

من جانبه قال مدير مكتب شركة (هواوي) في الكويت غاو تشين عن المشاريع المشتركة بين البلدين ان الشركة انتهت من المرحلة الاولى من مشروع الالياف الضوئية في عدد من المناطق بالكويت وهي بانتظار انهاء المرحلة الثانية من المشروع.

واضاف ان الشركة نفذت عددا من المشروعات من بينها مشروع مع الحرس الوطني الكويتي لانشاء نظام آلي للاعمال الادارية (المكاتب اللاورقية) حيث اصبح الان التعامل الاداري الكترونيا دون الحاجة الى استخدام الورق.

وتقوم الشركة بتنفيذ عدد من المشاريع في اطار مذكرة التفاهم بين الكويت والشركة بهدف تطبيق استراتيجية المدن الذكية بالكويت اذ تنقسم مذكرة التفاهم الى اربع مراحل تتمثل في وضع شبكات البنى التحتية الذكية وأمن المعدات والشبكات الافتراضية والتحول الرقمي لمختلف الصناعات ومركزية إدارة المدن.

وتختص المذكرة ايضا بتطبيق المدن الذكية بالكويت ومنها مشروع مدينة الحرير والجزر فيما وضع مشروع (ميناء مبارك) كانطلاقة تجريبية لمشاريع المدن الذكية المزمع إنشاؤها بالكويت.

وأشاد غاو تشين في هذا الاطار بدور مجلس الوزراء الكويتي بتكليفه الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اخيرا بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية تطبيق رؤية ومتطلبات شركة (هواوي) للتكنولوجيا إذ تهدف لتطبيق استراتيجية المدن الذكية بالكويت على ضوء زيارة سمو امير البلاد الاخيرة لبكين وابرام عدة اتفاقيات مع الجانب الصيني.

واكد على حجم الشراكة التي تجمع شركة (هواوي) بالشركات الاهلية في الكويت مشيرا الى ان الشركة هي التي تقوم ببناء الابراج الناقلة والمعززة للاشارات لشركات الاتصال الثلاث في الكويت (زين - اريدو - فيفا) ونفذنت تقريبا 75 بالمئة من تلك الابراج.

وأنشئت شركة (هواوي) في عام 1987 وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص ويقع مقرها في مدينة (شنجن) الصينية وهي تعمل في تصنيع وتصدير أنظمة الاتصالات المتنقلة للعديد من الدول.