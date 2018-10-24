هيية الصناعة تشارك في معرض سيال باريس الدولي

جانب من المشاركة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:07 24/10/2018 حدث بتاريخ: 22:07 24/10/2018

تشارك دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة في معرض (سيال باريس) الدولي الذي يمتد خلال الفترة من 21 الى 25 اكتوبر الجاري.حيث تبلغ مساحة هذه المشاركة 180 متر مربع . وًكانت قد انتهت إدارة الترويج والفرص التصديرية من قطاع تنمية الصادرات الصناعية في الهيئة من الاعداد و التجهيز للاجنحة للمشاركين من المنشآت المحلية من القطاع الغذائي، وهم : شركة مطاحن الدقيق و المخابز الكويتية، الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف، شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة، شركة معامل الصيداوي، شركة أهلية جروب للمواد الغذائية، الكويتية للصناعات الغذائيةKIFCO، مجموعة الوزان للصناعات الغذائيةHECTARES ، شركة الوطن للحلويات الحلواجي ، شركة البركة الدولية للمواد الغذائية.

ويعد معرض سيال ملتقى عالمي ضخم في مجال الغذاء، ويستهدف جمهور كبير من المهتمين في هذا المجال قد يصل إلى 155700 زائر من 194 دولة تضم دول أوربا بالإضافة إلى الصين والهند وتركيا والولايات المتحدة ودول أفريقيا. وتعتبر مشاركة المصانع الكويتية بجناح دولة الكويت المنظم من قبل الهيئة يتيح لها فرصة كبيره للعثور على أسواق او شراكات عمل للارتقاء بالاقتصاد والصناعة الكويتية.

و الجدير بالذكر ان دور الهيئة العامة للصناعة هو دعم النشاط الصناعي بشكل عام ودعم الصادرات الكويتية وتعزيز قدرتها التنافسية لفتح الاسواق الخارجية من خلال التصدير وذلك بالترويج لها عن طريق المعارض الدولية.