الكهرباء: ايصال المياه العذبة الى جميع القسائم في منطقة الخيران السكنية

وزارة الكهرباء والماء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:14 23/10/2018 حدث بتاريخ: 15:14 23/10/2018

أعلن لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م. خليفة الفريج عن الانتهاء من جاهزية شبكة المياه العذبة لمنطقة الخيران السكنية بالكامل.

وقال الفريج في تصريح صحافي، انتهت الوزارة من تعقيم الشبكة بالكامل، واصلاح التلفيات في الخطوط الداخلية لقطعة " 2" وذلك بعد ان انتهت سابقا من تجهيز شبكة المياه العذبة للقطع " 3 ، 7 " في الخيران السكنية.

ولفت إلى أن جميع القطع في الخيران بعدد قسائم 1173 قسيمة جاهزة لايصال المياه العذبة اليها.

وأكد على أن الوزارة حريصة على ايصال المياه العذبة إلى المستهلكين في المناطق السكنية الجديدة، داعيا الراغبين في ايصال الخدمة مراجعة مكتب طلبات الايصال بمنطقة الشويخ السكنية، قسم ايصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال اجراءاتهم بداية من الخميس القادم.

من جانب أخر أشارت مصادر الكهرباء إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق المباشر مع القطاع النفطي من خلال اجتماعات دورية مستمرة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل التوربينات بأعلى كفاءة، لافتة إلى أن ذلك له الأثر الواضح على تخفيض كلفة التشغيل والصيانة والتأثير المباشر على المعيار البيئي.

وأكدت أن التوسع في الإعتماد على الغاز الطبيعي يعد أحد الإنجازات التي تنسب إلى الكهرباء والقطاع النفطي حرصا على البيئة الكويتية في المقام الأول ومن ثم جودة الإنتاج.