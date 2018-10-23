الداخلية: نهيب بالجميع اتخاذ تدابير الأمن والحذر لعدم استقرارالأحوال الجوية الأيام القادمة

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:20 23/10/2018 حدث بتاريخ: 13:20 23/10/2018

تهيب الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الى اخذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة بالبلاد خلال هذه الأيام.

وتناشد الإدارة الجميع باتخاذ تدابير الأمن والسلامة في مثل تلك الأحوال مؤكدة بان الأجهزة الأمنية الميدانية المعنية تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني الجميع سرعة الاتصال على هاتف الطوارئ (112).