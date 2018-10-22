الأمير للصرعاوي عند تسلم سموه التقرير السنوي: تقريرك فيه مخالفات؟ والصرعاوي يُجيب: التعاون الكبير من رئيس الوزراء

الأمير مستقبلا الصرعاوي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 0:56 23/10/2018 حدث بتاريخ: 0:56 23/10/2018

استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ب‍قصر السيف صباح أمس، محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، حيث أهدى سموه جائزة محافظي البنوك المركزية الاعلى تقييما على مستوى العالم والتي منحت من قبل مجلة (غلوبال فاينانس) الأمريكية.

هذا وقد أشاد سموه بهذا التكريم الذي يمثل انجازا لدولة الكويت ويعكس مكانتها العالمية، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم، رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي حيث قدم لسموه التقرير السنوي للسنة المالية 2017/2018.

وخلال اللقاء قال الصرعاوي: "طال عمرك هذا التقرير السنوي السنة هذه حطيناها بصيغة شباب عن طريق الجهاز وكل المعلومات وهذا الفلاش اللي فيه البيانات كلها".

وقال سمو الأمير ردا على الصرعاوي: "تقريرك هذا ما فيه مخالفات". واجاب الصرعاوي "واجب علي ان اقول ان هناك تعاون كبير بفضل الله بالدرجة الأولى من سمو رئيس الوزراء وهناك الكثير من الأمور سهلها لنا في التعاون مع إخواننا الوزراء".

حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.