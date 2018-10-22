الأشغال: تراكم مياه الأمطار نتيجة انجراف مخلفات الأشجار والأكياس ومخلفات مواد البناء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:15 22/10/2018 حدث بتاريخ: 16:15 22/10/2018

أكدت وزارة الاشغال العامة اليوم الاثنين انه تم التعامل مع الشكاوي الناتجة عن تراكم مياه الامطار في بعض مناطق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي انه نتج عن موجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد اليوم والتي بلغت نسبتها 14.50 مليمتر بالساعة تراكم لكميات من المياه فى بعض مناطق البلاد وذلك نتيجة لانجراف مخلفات الأشجار والأكياس ومخلفات مواد البناء مما أدى إلى تسكير مجاري التصريف وقد تم التعامل معها فورا.

واضافت ان الوضع مطمئن في جميع المحافظات حيث ان هناك انتشار لفرق عمل وزارة الاشغال التي تعمل على مدار الساعة.

واوضحت الوزارة انه حدث طفح بخط مياه الصرف الصحي الموازي للقطعة رقم (1) في منطقة هدية وجاري التعامل مع ذلك.