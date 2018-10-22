الشؤون: بدء تطبيق آلية التصويت الالكتروني في الجمعيات التعاونية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:59 22/10/2018 حدث بتاريخ: 19:57 22/10/2018

اعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب عن بدء تطبيق آلية التصويت الإلكتروني في الجمعيات التعاونية ومن ضمنها جمعية صباح الأحمد التعاونية.

وقال شعيب في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة جمعية صباح الاحمد التعاونية طبقا لهذه الآلية اضافة الى جمعية العدان والقصور التعاونية وجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية خلال الاجتماعات العمومية العادية.

واضاف ان من شأن استخدام هذه الآلية وضع حد لمشكلة البطاقات المدنية المفقودة أو المنتهية المدة أو في حال تقديم بيانات غير صحيحة للمساهمين المشاركين بالتصويت في الانتخابات والجمعيات العمومية بوجه عام.

واعرب عن ارتياح الوزارة لنجاح استخدام آلية التصويت الالكتروني في الكشف عن الهوية الصحيحة للمساهمين مبينا انه لم يتم حتى الان تسجيل أية حالة انتحال هوية أو تقديم بيانات غير صحيحة إضافة إلى أنه تم تعزيز هذه الآلية باعتماد التصوير خلال إجراء عملية الاقتراع.

ومن جهة اخرى اكد شعيب أن فرق التفتيش وأعوان الضبطية القضائية بالوزارة قاموا مع جهات حكومية أخرى وهي وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وهيئة الغذاء والتغذية بعمليات تدقيق على منافذ نشاط الجمعيات التعاونية.

واوضح ان الهدف من ذلك هو رصد كل المخالفات التي يمكن ان تحصل في منافذ التسويق (سوق الاندلس) مبينا ان هذه المهمة تندرج في إطار تنفيذ الوزارة لخطة الزيارات الميدانية تشديدا للرقابة على منافذ تزويد الجمعيات التعاونية بالخضار والفواكه والتصدي للتجاوزات التي قد تحصل وتهدد مصلحة المستهلك.

واشار الى انه تم خلال جولات التفتيش ضبط ورصد مخالفات موجبة لتسليط العقوبات المقررة قانونيا على بعض الجمعيات التعاونية وهي عدم وجود فواتير للشراء واختلاف بالأوزان وعدم تحديد الكميات المراد شرائها من المنفذ لبعض الجمعيات وتشغيل العمالة لدى الغير.

وافاد ايضا برصد مخالفات اخرى منها تشغيل الخدم في بعض البسطات بالمنفذ وعدم وجود بلد المنشأ للأصناف والغش بالأوزان للعبوات من الخضار والفواكه وعدم وجود كروت صحية للعمالة.

واكد انه تم ملاحظة هبوط الاسعار الى المستوى الطبيعي ما من شأنه توفير السلع بالاسعار التعاونية المناسبة طبقا لما تقتضيه القرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني والتعاميم ذات الصلة المتبعة في هذا المجال.

وشدد شعيب على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية للاستمرار في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش والتعدي على أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية مشيرا الى انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفين للقانون.

واوضح انه تبين للوزارة ضعف أو غياب الفكر التعاوني لدى بعض أعضاء مجالس إداراتها ولذلك فقد حرصت الوزارة على وضع خطة متكاملة في هذا الإطار تقوم على تنظيم برامج ودورات تدريبية لفائدة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بهدف تنمية قدراتهم التسييرية وتحسين مهاراتهم في مجال العمل التعاوني.

واشار الى ان هذا البرنامج تم العمل به منذ يوليو الماضي وسوف تستأنف هذه الدورات خلال الشهر المقبل بإجراء دورة ثانية تتضمن محاضرات تدريبية لاعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمرشحين لها في إطار العمل على تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية.

وذكر شعيب ان الوزارة بصدد دراسة امكانية قيام المرشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية باجتياز دورة تدريبية تأهيلية بنجاح في مجال العمل التعاوني.