الوزير العازمي: تسوية 80% من حساب العهد لوزارة التعليم العالي

وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:30 21/10/2018 حدث بتاريخ: 14:30 21/10/2018

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي اليوم الأحد خفض الرصيد المدور لحساب العهد لوزارة التعليم العالي (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) بنسبة 80 في المئة.

وقال العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن (التعليم العالي) قامت بتسوية مبلغ 187 مليون دينار كويتي (نحو 617 مليون دولار أمريكي) من أصل 235 مليونا (نحو 775.5 مليون دولار) من حساب العهد.

واضاف أنه "على ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض للسنة المالية الحالية البالغة 190 مليون دينار (نحو 627 مليون دولار) فقد تمت تسوية 98.5 بالمئة من هذه الاعتمادات بالتعاون مع مكتب المراقبين الماليين بوزارة التعليم العالي".

وأفاد بأن (التعليم العالي) بصدد تسوية الرصيد المتبقي لحساب العهد على ضوء ما يتحقق من وفورات في بنود ميزانية السنة المالية الحالية إذ اتخذت (التعليم العالي) اجراءات فعالة لخفض مصاريف الابتعاث على ضوء اعتمادات الميزانية السنوية للحد من استخدام حساب العهد.

وثمن العازمي دور لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة وفريق عمل معالجة تضخم حساب العهد في مجلس الوزراء ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين في تذليل المعوقات والمساهمة في تسوية المبالغ المدورة في حساب العهد خلال السنوات السابقة.