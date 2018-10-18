الوزيرة بوشهري: العقد الثاني في مشروع المطلاع بدأ يشهد تحسنا في الانجاز من قبل المقاول بعد انذاره

الوزيرة بوشهري خلال الزيارة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:11 18/10/2018 حدث بتاريخ: 15:11 18/10/2018

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري أن مشروع مدينة المطلاع السكني يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع المقاولين باستثناء العقد الثاني الذي بدأ يشهد تحسنا في الانجاز من قبل المقاول بعد انذاره.

جاء ذلك خلال زيارتها الميدانية اليوم الخميس إلى موقع مشروع مدينة المطلاع السكنية يرافقها مدير العام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ م. علي الحبيل ونائب المدير العام لشؤون التصميم والتخطيط م. ناصر خريبط وعدد من مهندسي المؤسسة وذلك لمتابعة سير العمل.

والتقت د. بوشهري بممثلي شركات المقاولات المنفذة لعقود مشاريع مدينة المطلاع الأربعة لمتابعة تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها في الزيارة السابقة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في تلك العقود.

واطلعت الوزيرة على بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا داخل موقع المشروع واستمعت الى شرح تفصيلي عن جميع مراحل التنفيذ، حيث شهد تقدما ملحوظا في بعض العقود عن برامجها الزمنية المعتمدة.

وأكدت بوشهري حرص المؤسسة على توفير الخدمات اللازمة للمنتفعين بقسائم مدينة المطلاع السكنية في المواعيد المناسبة لانتهائهم من بناء قسائمهم، حيث تم طرح أربع مناقصات لإنشاء المباني العامة ومراكز الضواحي الرئيسية في الضواحي (N11, N10, N9, N8, N7, N6).

وأضافت أنه تم طرح ثلاث مناقصات لتوريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد (400 ك ف) الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية (400 ك ف)، بالإضافة الى طرح ست مناقصات لتوريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد (132 ك ف) الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد (132 ك ف).

وأوضحت د. بوشهري أن المؤسسة وقعت أربعة عقود لتنفيذ أربع محطات تحويل رئيسية جهد (400 ك ف) وترسية عقدين لتنفيذ عدد (18) محطة تحويل رئيسية جهد (132 ك ف).

يذكر أن مشروع مدينة المطلاع الإسكاني تكمن أهميته باعتباره المشروع الأكبر في تاريخ الكويت، حيث يخدم 28288 أسرة كويتية، بمساحة 100 كم مربع.