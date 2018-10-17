ولي العهد: انشاء ديوان حقوق الانسان يضاف الى الانجازات التي تشهدها الكويت

سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:40 17/10/2018 حدث بتاريخ: 15:40 17/10/2018

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ورئيس وأعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وقد هنأهم سموه مشيرا إلى أن انشاء هذا الديوان سيضاف الى الإنجازات التي تشهدها دولة الكويت ويعزز دورها واسهاماتها في إرساء دعائم حقوق الانسان ويضعها في صدارة الدول التي تحافظ على حقوق الانسان وفق القوانين والمعاهدات الدولية.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالكفاءات الكويتية العاملة في مجال حقوق الانسان وجهودهم في الدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية وفي أداء مهامهم على الوجه الاكمل.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.