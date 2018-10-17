الوزيرة بوشهري تستقبل وزيرة الأراضي الكورية لمتابعة المشاريع المشتركة

وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري خلال استقبالها وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:58 17/10/2018 حدث بتاريخ: 14:58 17/10/2018

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري صباح اليوم وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية وذلك في مكتبها بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة سير أعمال مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله باعتبارها أول مدينة ذكية في الكويت، ولتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الكويتية والحكومة الكورية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بين البلدين الصديقين مؤكدين على المستوى المتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات.

وتناول اللقاء سبل تطوير وتوسيع استثمارات الشركات الكورية في السوق الكويتي بما يحقق الفائدة للطرفين ودعوة الشركات الكورية للاستفادة من قانون الاستثمار في الكويت

وأعربت د. بوشهري عن تطلعها وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الجنوبية بما يخدم المصالح المشتركة.

يذكر أن الزيارة شهدت قيام الوزيرة الكورية بجولة ميدانية لمشروعي مبنى الركاب الجديد (T4) بمطار الكويت الدولي والذي تقوم مؤسسة إنشون الكورية بتشغيله، وجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي قامت شركة هيونداي الكورية بتنفيذه.