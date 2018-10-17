المواصلات: توقيع عقد مع مكتب استشاري عالمي لمشروع شبكة الالياف الضوئية "المرحلة الثالثة"

وزارة المواصلات

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:55 17/10/2018 حدث بتاريخ: 14:55 17/10/2018

قال مدير ادارة العلاقات العامه د. أحمد الحسيني في تصريح صحافي أن وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدوله لشؤون الخدمات د. جنان بو شهري انتهت من توقيع عقد الاتفاق مع مكتب استشاري عالمي مسؤول عن دراسة وتصميم وإعداد مستندات طرح مشروع التنمية لتنفيذ شبكات الياف الضوئية للمرحلة الثالثه.

وبين الحسيني بان الوزارة حصلت على الموافقات اللازمه من الجهات الراقبية كلجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة للترسية على المكتب الاستشاري الفائز بهذه المناقصة والذي إلتزم بالمواصفات العامة والخاصة التي أعدتها لجنة البيوت الاستشارية أثناء طرح المناقصة.

وأشار بان المرحلة الثالثة للألياف الضوئية تعد أخر مراحل خطة استبدال شبكة الاتصالات الارضية وتطويرها من كوابل نحاسية إلى ألياف ضوئية (فايبر) ، مبيننا بان هذه المرحلة تعد مكملة للمرحلتين الأولى والثانية ، وأضاف بأن المرحلة الثالثة ستغطي ما تبقى من مناطق الكويت والتي ستفوق قدرتها الاستيعابيه على 100 ألف قسيمة تشمل مناطق قديمة وكذلك جديدة.

واكد ان مشروع الالياف الضوئية يعد أحد مشاريع الدولة التنموية لما له من اهمية بالغة في تطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد ونقلها لمراحل متطورة بعد توفر البنية التحتية المناسبة واللازمة لتطوير الخدمات المتنوعة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية او التجارية وغيرها، والتي تعتمد اعتمادا اساسيا على التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والتطبيقات المختلفة على شبكة الانترنت.

واشار الى ان دولة الكويت من الدول الرائدة في العالم باستخدام تقنية الالياف الضوئية من خلال ايمانها بمواكة التطور التكنلوجي الذي يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى ان وزارة المواصلات سارعت خلال السنوات السابقه بتطوير بنيتها التحتية للاتصالات الارضية واستبدال الكيابل النحاسية بالالياف الضوئية حتى تتمكن من مجارات تطور الاتصالات في لعالم.