ديوان المحاسبة: الرقابة المسبقة حققت 24 مليون دينار وفر من بداية السنة المالية

ديوان المحاسبة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:11 16/10/2018 حدث بتاريخ: 16:42 16/10/2018

أعلن ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الثلاثاء أنه قام خلال شهر سبتمبر الماضي بدراسة وبحث 264 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة (175/829ر067ر569) دينار كويتي (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي).

وقال عضو فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني فهد العازمي في بيان صادر عن الديوان إن (المحاسبة) أبدى رأيه في 178 موضوعا بقيمة (510/ر397ر410) دينار (نحو 1.35 مليار دولار) بنسبة 4ر67 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.

وأوضح العازمي أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة (300/300ر446ر12) دينار (نحو 41 مليون دولار) في شهر سبتمبر الماضي.

ولفت إلى أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية (2018/2019) حتى الآن بقيمة (607/882ر595ر23 دينار (نحو 77.6 مليون دولار).

وأفاد بأنه تبين خلال دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 65 موضوعا بنسبة 5ر36 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال سبتمبر الماضي بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية.

وقال إن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 3ر3 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها بسبب عدة أسباب منها عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة على الديوان.