الخارجية: اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يتطاول على الكويت ورموزها من خلال البعثات المعتمدة في الخارج

وزارة الخارجية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:52 15/10/2018 حدث بتاريخ: 16:06 15/10/2018

ردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ضد من يتطاول على دولة الكويت ورموزها، أوضح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بأن الوزارة تتابع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره خارج دولة الكويت ويمثل مساسا بها وذلك عبر بعثاتها المعتمدة في الخارج.

وأكد أن الوازرة لم ولن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتطاول على دولة الكويت، ومن خلال التعليمات المشددة لدى هذه البعثات في المباشرة في ذلك.

وأشار الى أن هذه التعليمات قد تم تنفيذها في الحالات التي مثلت اساءة لدولة الكويت أو لرموزها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

واختتم نائب الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل وبعزم هذا النهج لردع كل من يحاول المساس أو التطاول على دولة الكويت.