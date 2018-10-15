أمير البلاد: عطاءات الكويتيين شملت كل مناطق العالم وهم من يعطونها السمعة الطيبة
أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أن عطاءات الكويتيين امتدت لتشمل كل المناطق في العالم مبينا سموه حفظه الله أن أهل الكويت هم من يعطونها القوة والسمعة الطيبة.
جاء ذلك خلال لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه رئيس وأعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وفيما يلي نص الكلمة: "جزاك الله خير بس أريد أن أؤكد لك أنا لست أقول لك أن الكويت هي محفوظة لأني أنا أحكمها لأ أهلها هم اللي معطينها الحمد الله القوة والسمعة الطيبة في كرمهم ما تلقى بلد في أي منطقة بالعالم بإفريقيا ولا بالعالم العربي إلا وتلقى الحمد لله عطاءهم موجود في هذه الدول هذا اللي مو مخليها، لذلك أنا وأنتم كلنا يجب أن نحافظ على هذا البلد.