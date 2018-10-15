أمير البلاد: عطاءات الكويتيين شملت كل مناطق العالم وهم من يعطونها السمعة الطيبة

سمو الامير يستقبل رئيس واعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:04 15/10/2018 حدث بتاريخ: 15:04 15/10/2018

أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أن عطاءات الكويتيين امتدت لتشمل كل المناطق في العالم مبينا سموه حفظه الله أن أهل الكويت هم من يعطونها القوة والسمعة الطيبة.

جاء ذلك خلال لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه رئيس وأعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وفيما يلي نص الكلمة: "جزاك الله خير بس أريد أن أؤكد لك أنا لست أقول لك أن الكويت هي محفوظة لأني أنا أحكمها لأ أهلها هم اللي معطينها الحمد الله القوة والسمعة الطيبة في كرمهم ما تلقى بلد في أي منطقة بالعالم بإفريقيا ولا بالعالم العربي إلا وتلقى الحمد لله عطاءهم موجود في هذه الدول هذا اللي مو مخليها، لذلك أنا وأنتم كلنا يجب أن نحافظ على هذا البلد.