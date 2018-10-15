الوزير باسل الصباح: تشكيل لجنة تحقيق في مقاطع مخالفات نظام البصمة في أحد المستشفيات

وزير الصحة د.باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:30 15/10/2018 حدث بتاريخ: 13:30 15/10/2018

اعلن وزير الصحة د.باسل الصباح عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ماظهر في مقاطع فيديو حول مخالفات بنظام "بصمة" الحضور والانصراف بأحد المستشفيات، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حال اثبت التحقيقات وجود مخالفة بهذا الشأن، لافتا الى ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية المال العام.

جاء هذا في تصريح صحافي له على هامش انطلاق نشاط الديوانية الشهرية للاطباء في الجمعية الطبية الكويتية بحضور الاطباء ووكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري

وذكر الوزير الصباح ان الاجتماع مع الاطباء والطبيبات في ديوانية الجمعية الطبية يهدف الى التقرب منهم وتلمس همومهم، وحل قضاياهم، مبينا ان اللقاء كان إيجابي جدا ومثمر.

بدوره، اكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.احمد ثويني العنزي ان وزير الصحة د.باسل الصباح ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري تواجدوا في الجمعية الطبية لرد على استفسارات وأسئلة الاطباء ، مبينا انه تم التطرق الى عدة أمور وقضايا تشغل الاطباء كونها حق مكتسب لهم، منها بدل الخفارة والاختصاص والتخصص النادر وغيرها من المكتسبات الاخرى ، بالاضافة الى عدة أمور تتعلق بعمل الأطباء وفِي كل المستويات الوظيفية منوها الى ان الوزير أبدى اهتمامه لما اثير من النقاط.

وذكر د.العنزي انه تم مناقشة اعادة النظر في قرار السماح للمراجعين بمراجعة اي مركز صحي بالمحافظة بعد الساعة 1 ظهرا، والذي قوبل بالرفض من اطباء الرعاية، حيث وعد الوزير بدراسة الموضوع والنظر فيه بعد الدراسة الميدانية والإحصاءات التي تلي القرار وآثاره .

وكشف عن الانتهاء من المسودة الاولية من تعديل قانون مزاولة مهنة الطب ، مشيرا الى انه يشكل 3 ركائز مهمة، وهي قانون "مزاولة المهنة - المسؤولية الطبية - حقوق المرضى"، لافتا الى ان الهدف منه هو الحفاظ على المهنة وحقوق المرضى والأطباء.

وأكد د العنزي ان انطلاق فعالية الديوانية الشهرية للجمعية الطبية تهدف للتواصل المباشر مع الأطباء وباستضافة احد القياديين ذوي الشأن سواء في وزارة الصحة او غيرها من المؤسسات ذات العلاقة.