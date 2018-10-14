البنك الكويتي للطعام يطلق حملة "الكويت بجانبكم" لمنكوبي #اندونيسيا

البنك الكويتي للطعام

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:06 14/10/2018 حدث بتاريخ: 14:06 14/10/2018

أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة اليوم الاحد حملته الخيرية (الكويت بجانبكم) والتي تستهدف تقديم الدعم والمساعدة لمنكوبي اندونيسيا بسبب الزلزال والفيضانات التي شهدتها بلادهم وأدت إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وتضرر عشرات الالاف.

وقال المدير العام للبنك سالم الحمر في بيان صحفي ان حملة (الكويت بجانبكم) ستساهم في مساعدة ضحايا الزلزال والفيضانات والتخفيف من حدة اوضاع المتضررين مؤكدا دعم البنك لهم ايمانا منه بدوره البارز في مجال الاغاثة الانسانية وسعيا الى توطيد اواصر التعاون والتواصل مع مختلف المنظمات الخيرية والانسانية العاملة بالكويت.

واضاف الحمر ان بنك الطعام يسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من المستلزمات الضرورية والمواد المعيشية الأساسية لسكان المناطق المنكوبة في إندونيسيا حيث يعاني مئات الآلاف من الأهالي خصوصا في جزيرة (سولاويسي) نقصا حادا في إمدادات المياه الصالحة للشرب وقلة المواد الغذائية التي تكفي لسد جوع المتضررين من الكارثة التي مازالت آثارها ملموسة في مختلف المناطق المتأثرة بالمد البحري.

واكد ضرورة استمرار المساعدات لأسر المنكوبين والعمل على مساعدة الضحايا والاسر التي فقدت راعيها وتقديم العون المالي والعيني فضلا عن العمل على اعادة بناء وترميم المساجد المدمرة وصيانة منازل المتضررين لافتا إلى أن هذه المساهمة تأتي في إطار تكريس مكانة ودور الوقف في مؤازرة ونجدة المجتمعات المنكوبة.

وأوضح أن المساعدات المقدمة تأتي ايضا في إطار توجيهات قائد العمل الإنساني صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمد يد العون لمساعدة المتضررين في جميع انحاء العالم وحرص سموه على تكثيف المساعدات والارتقاء بمستوى خدمات الإغاثة المقدمة للمنكوبين وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

واكد الحمر ان توجيهات سمو امير البلاد تأتي اتساقا مع رؤية وشعار بنك الطعام بجعل (العالم بلا جوع من بلد الانسانية) وحرصه على التعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المعترف بها وتوصيل المساعدات للمحتاجين والمتضررين من الكوارث مباشرة وفي موقع الحدث.

ودعا أصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين والهيئات والمؤسسات المالية في الكويت إلى المساهمة في إغاثة منكوبي وضحايا زلزال وفيضانات إندونيسيا مبينا أن بنك الطعام يستقبل التبرعات في أي وقت على مدار اليوم سواء عن طريق موقعه الالكتروني أو مقره الكائن في منطقة العديلية.