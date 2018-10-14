أمير البلاد يأمر بتسمية قاعة العرض الرئيسي في مركز عبدالله السالم باسم ابراهيم الشطي

صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:57 14/10/2018 حدث بتاريخ: 13:57 14/10/2018

بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه صرح معالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح بأن سموه رعاه الله قد امر بتسمية قاعة العرض الرئيسية في مركز الفنون الجميلة بمركز عبدالله السالم الثقافي باسم المغفور له بإذن الله تعالى وكيل الديوان الأميري السابق إبراهيم محمد الشطي. مثمنا سموه حفظه الله ما قدمه المغفور له من خدمات جليلة لوطنه وعطاء متميز طوال مسيرته العلمية والعملية خلال تقلده العديد من المناصب الرفيعة خدمة للوطن العزيز.