أمير البلاد يأمر بتسمية قاعة العرض الرئيسي في مركز عبدالله السالم باسم ابراهيم الشطي
بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه صرح معالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح بأن سموه رعاه الله قد امر بتسمية قاعة العرض الرئيسية في مركز الفنون الجميلة بمركز عبدالله السالم الثقافي باسم المغفور له بإذن الله تعالى وكيل الديوان الأميري السابق إبراهيم محمد الشطي. مثمنا سموه حفظه الله ما قدمه المغفور له من خدمات جليلة لوطنه وعطاء متميز طوال مسيرته العلمية والعملية خلال تقلده العديد من المناصب الرفيعة خدمة للوطن العزيز.