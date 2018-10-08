القوى العاملة: إيقاف ملفات الشركات التي لديها عقود حكومية منتهية لحين تصفية العمالة

الهيئة العامة للقوى العاملة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:57 08/10/2018 حدث بتاريخ: 16:57 08/10/2018

صرح حسن الخضر نائب مدير عام شئون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة بأنه في إطار قيام الهيئة بإجراء المراجعة الدورية لملفات العقود والمشاريع الحكومية تبين وجود عدد من العقود المنتهية في الفترة السابقة لعام 2017 حيث بلغ عدد الملفات 340 ملف بإجمالي عمالة قدره 5431 عامل، كما أشار أيضًا إلى أنه يجري حاليًا مراجعة العقود المنتهية عن عام 2018.

وقد أشار الخضر إلى أنه تم مخاطبة إدارات العمل المختصة نحو إيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود لحين تصفية العمالة أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن هذه الشركات.