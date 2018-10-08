الوزير العازمي: احالة دفعة جديدة من المزورين الى النيابة وتم تكويت إدارة المعادلات
أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي اليوم الاثنين عن إحالة دفعة جديدة من الشهادات المزورة إلى النائب العام نهاية الأسبوع الماضي مؤكدا ان عملية التدقيق ومراجعة الشهادات مستمرة.
وأكد العازمي في تصريح لصحيفة (القبس) الكويتية استمرار التعليم العالي بالتعاون مع جهات حكومية أخرى في تطوير الأسس والإجراءات المعنية بالتشديد على معادلة الشهادات منعا لأي تزوير بالمستقبل وسد أي ثغرة في النظام.
واوضح أن اللجنة المكلفة بإعداد لائحة المعادلات تلقت ملاحظات ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع متوقعا أن تنجز الصيغة النهائية للائحة بموعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.
وذكر أن مراجعة الشهادة عبر النظام الآلي ستكون من خلال ثلاثة مستويات بدءا من الموظف ثم رئيس القسم ثم المراقب وكل طرف يستطيع أن يتتبع سير المعادلة عبر النظام الآلي مشيرا إلى إطلاق هذا النظام الأسبوع الحالي. وكشف العازمي أن الوزارة قامت مؤخرا بتكويت إدارة معادلة الشهادات بالكامل حيث تم نقل جميع الموظفين غير الكويتيين إلى إدارات أخرى.