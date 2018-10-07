الكهرباء: ضعف للمياه العذبة لمنطقتي الصديق و السلام الأربعاء القادم
أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة محمد الفريج أنه سيكون هناك ضعف للمياه العذبة بمنطقتي الصديق والسلام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2018/10/10 والذي يبدأ من الساعة 7:00 مساءً ولمدة ثماني ساعات.
وأفاد الفريج بأن ضعف المياه المؤقت عن المناطق المذكورة يأتي في إطار ترحيل بعض مسارات وربط خطوط المياه العذبة الرئيسية المتعارضة مع مشاريع أخرى ، كما أوضح أنه في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل عبر الخط الساخن للوزارة ( 152 ).