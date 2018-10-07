الكهرباء: ضعف للمياه العذبة لمنطقتي الصديق و السلام الأربعاء القادم

وزارة الكهرباء والماء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:52 07/10/2018 حدث بتاريخ: 16:52 07/10/2018

أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة محمد الفريج أنه سيكون هناك ضعف للمياه العذبة بمنطقتي الصديق والسلام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2018/10/10 والذي يبدأ من الساعة 7:00 مساءً ولمدة ثماني ساعات.

وأفاد الفريج بأن ضعف المياه المؤقت عن المناطق المذكورة يأتي في إطار ترحيل بعض مسارات وربط خطوط المياه العذبة الرئيسية المتعارضة مع مشاريع أخرى ، كما أوضح أنه في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل عبر الخط الساخن للوزارة ( 152 ).