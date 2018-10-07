الداخلية: افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة جابر الأحمد

افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة جابر الأحمد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:36 07/10/2018 حدث بتاريخ: 14:36 07/10/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار نشر وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأمنية للجمهور، افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون قطاع الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف الصباح مركز خدمة منطقة جابر الأحمد بحضور مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة بالإنابة ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة.

وخلال حفل الافتتاح أكد اللواء الشيخ فيصل النواف أن استراتيجية وزارة الداخلية تنطلق من تقديم أفضل الخدمات ذات العلاقات بالجمهور والعمل على راحة المراجعين، مشيراً إلى أن هناك خطة طموحه لافتتاح المزيد من المراكز في المناطق المستحدثة حتى تصل إلى الهدف المنشود وهو تحقيق منظومة أمنية وخدمية متكاملة.

وأوضح أن مثل هذه المراكز تقدم مجموعة من الخدمات في مكان واحد بحيث يمكن للمراجعين انجاز معاملاتهم بالسرعة اللازمة توفيراً للجهد والوقت من خلال الموظف الشامل وهذا الخدمات تشمل " إدارات شؤون الإقامة والمرور والأدلة الجنائية وتنفيذ الأحكام والجنسية والجوازات وبلاغات التغيب والبطاقة المدنية ".