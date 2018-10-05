أمير البلاد: انتصارات السادس من اكتوبر ملحمة خالدة سطرتها القوات المصرية

أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:59 05/10/2018 حدث بتاريخ: 12:59 05/10/2018

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والاربعين لانتصارات السادس من اكتوبر مستذكرا سموه هذه الملحمة الخالدة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل بطولة واستبسال وامتزاج الدماء الكويتية والمصرية لتحرير الاراضي المصرية وبصورة جسدت عمق الروابط الاخوية والعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والاربعين لانتصارات السادس من اكتوبر متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.