هيئه الزراعة: رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور من السويد

الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروة السمكيه

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:50 01/10/2018 حدث بتاريخ: 12:50 01/10/2018

أصدرت الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروة السمكيه قرارا برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحيه وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من السويد وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

وأكد القرار علي ضرورة ان تخضع جميع الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إداره الصحه الحيوانيه بالهيئه وفق لإجراءات المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه OIE والاجراء المنصوص عليها من لائحه الحجر البيطرى بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجى.

علما بأنه سوف يتم رفض الارساليات المصابة بأي من الامراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة وعلي ان يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الي الجهة التي وصلت منها علي نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسئوليه.