هيئه الزراعة: رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور من السويد
أصدرت الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروة السمكيه قرارا برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحيه وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من السويد وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
وأكد القرار علي ضرورة ان تخضع جميع الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إداره الصحه الحيوانيه بالهيئه وفق لإجراءات المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه OIE والاجراء المنصوص عليها من لائحه الحجر البيطرى بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجى.
علما بأنه سوف يتم رفض الارساليات المصابة بأي من الامراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة وعلي ان يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الي الجهة التي وصلت منها علي نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسئوليه.