الخدمة المدنية: لدينا 82 موظفا غير كويتي من أصل 970 موظفا والاحلال خلال 4 سنوات

ديوان الخدمة المدنية

كتب بواسطة: %s الراي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:17 30/09/2018 حدث بتاريخ: 22:18 30/09/2018

أكد ديوان الخدمة المدنية مضيه في تطبيق سياسة الإحلال التي وضعها على مدى خمس سنوات وفقا لقرار سياسة الإحلال المعدة.

وقال وكيل الديوان بدر الحمد في مقطع مصور (فيديو) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخاص بالديوان، إن عدد الكويتيين العاملين لديه يبلغ 888 موظفا مقابل 82 من غير الكويتيين بإجمالي 970 موظفا، مشيرا إلى أنه تم انهاء خدمات 20 موظفا العام الماضي.

وأضاف الحمد أن عدد الموظفين العاملين في الوظائف القانونينة بالديوان يبلغ 235 كويتيا مقابل 37 من غير الكويتيين، موضحا أن 131 موظفا كويتيا يعملون في الوظائف المالية مقابل 15 موظفا غير كويتي، في حين يعمل 31 كويتيا في الوظائف الهندسية مقابل عشرة من غير الكويتيين بما فيها وظيفة فنيين صحيين.

وفيما يخص وظائف الدعم الاداري، بين الحمد ان هناك 278 كويتيا مقابل 11 من غير الكويتيين جميعهم بوظيفة طباع، لافتا إلى أن هناك 112 كويتيا يعملون في وظائف نظم المعلومات مقابل تسعة من غير الكويتيين جميعهم استشاريون.

وذكر أن هؤلاء سيتم تطبيق سياسة الاحلال عليهم ايضا لتكون نسبة التكويت 100 في المئة بعد أربع سنوات من الآن يتم خلالها بناء صفوف من الكويتيين والاستفادة من خبرات الوافدين حتى تتم عملية الاحلال بالكامل.