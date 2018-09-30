الداخلية: استلام أحد المتهمين في قضية الاستيلاء على "ضيافة الداخلية" وإعادته إلى البلاد

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:16 30/09/2018 حدث بتاريخ: 15:16 30/09/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من استلام أحد المتهمين عن طريق منظومة الانتربول في القضية رقم (56/2018- حصر أموال عامة) الاستيلاء على المال العام وهو عسكري برتبة وكيل اول ضابط.

وأوضحت الإدارة أن الوزارة كثفت جهودها واتصالاتها بنظيرتها في الدولة التي كان المتهم تواجد فيها في وقت سابق، وأسفرت الجهود والتنسيق عن إيفاد فريق من قطاع الأمن الجنائي لاستلامه وإعادته إلى البلاد للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.

وتؤكد الإدارة أن المؤسسة الأمنية ماضية في رصد أي تجاوزات مالية وإدارية وشبهات التعدي على المال العام ترسيخاً لمبدأ الشفافية وتنفيذا للتوجيهات في التصدي بكل حزم وشدة والتصدي لسلوك وممارسات التعدي على المال العام.

وإذ تنوه الوزارة أن توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح تؤكد على ملاحقة المتهمين في قضايا المال العام لإخضاعهم للتحقيق وتقديمهم للعدالة.